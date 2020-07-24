Как работать с SMM-щиком так, чтобы у него был доступ только к своему участку работы, а не связка ключей от всех дверей?

Представьте ситуацию.

У вас в доме постоянно много гостей, их становится больше и больше. Гости любят сладкие булочки, которые вы делаете сами. Вы не справляетесь, у вас много других важных дел, и нанимаете кондитера.

Первое время все отлично – булочки пекутся, гости довольны, но однажды кондитер приходит в плохом настроении. Может быть, вы задержали зарплату, и у него сорвалась поездка на море. Или по любой другой причине.

Он ставит горящую свечу на стол, открывает до упора газовые конфорки, и уходит, громко хлопнув дверью.

Как минимум вы останетесь без кухни. Как максимум без дома.

Как вы, наверное, догадались, дом – это сайт или сообщество в социальных сетях, гости – подписчики, кондитер – SMM-щик. Свеча – это нерешенная проблема, а прибывающий газ – недовольство пользователей.

Ленивый SMM-щик на негативные комментарии пользователей смотрит, как на пятно на радуге – подтер и снова все красиво. Но удаленный комментарий, по закону подлости (или Мерфи, как хотите), увидит множество людей. Скриншот разлетится по сети как доказательство недобросовестности бренда. Минус в карму компании.

Примеров тому можно найти немало. Например, фотография, которую опубликовали сотрудники ООО Торговый Дом «Сыры», где они купаются в ванной с молоком. Несмотря на то, что пост удалили практически сразу, фотография успела распространиться по сети, залетела на телевидение и в зарубежную прессу. Компанию закрыли на 40 дней и завели уголовное дело.

«На самом деле работа у нас очень скучная» – так один из парней подписал фото

Как предоставить сммщику ограниченный доступ к аккаунтам компании? Поговорим в этой статье.

Как предоставить SMM-щику условия для работы, не открывая полный доступ

Чтобы дать возможность SMM-специалисту выполнять свою работу, совсем необязательно передавать ему логин и пароль от своего аккаунта. Например, нужен помощник для ведения YouTube-канала. Получив логин и пароль от профиля Google, работник сможет помимо канала управлять почтой, Гугл Диском, Гугл Фото, Документами – всеми сервисами, привязанными к аккаунту. Далеко не всегда это безопасно: некоторые файлы, фотографии и переписки не предназначены для чужих глаз.

Этот вопрос решить нетрудно: надо добавить администратора и настроить ему права доступа.

Как добавить помощника в YouTube

Можно добавить не только администратора, но и менеджера. Они обладают разными правами доступа к управлению каналом. Google ясно описал их возможности в таблице.

Права помощников владельца канала

Добавить помощников может только владелец бизнес-аккаунта. Если в настройках канала нет функции «Добавить администратора», значит надо переместить личный профиль на канал бренда.

Но давайте по порядку: представим, что у вас есть зарегистрированный личный аккаунт, но не брендированный.

Для начала зайдите в YouTube. Здесь жмите на значок профиля, в правом верхнем углу, и в выпавшем окне выберите настройки.

Выбираем «Настройки»

Затем кликните «Создать канал».

Создаем канал

Вам предложат создать аккаунт бренда.

Сохраняем название

Теперь надо связать оба канала между собой: личный и компании. Для этого перейдите к расширенным настройкам.

Переходим к расширенным настройкам

… и свяжите аккаунты.

Кликаем по «Связать канал с аккаунтом бренда»

После этого Google предложит подтвердить номер телефона, который вы указали при регистрации. Вы получите код верификации от Google, который надо ввести в открывшемся окне.

Вводим код

Теперь можете связать личный канал с брендированным.

Перемещаем канал

Теперь в настройках появилась возможность добавить администратора или менеджера канала.

Выбираем администратора канала

Дальше все просто.

Поиск и настройка прав для администратора

Для справки: добавить можно не более 50 участников управления каналом. Пользователи не будут знать, что каналом управляют разные люди – все действия происходят от имени бренда.

Как добавить помощника в Фейсбуке

В Ленте новостей выберите пункт «Группы».

Если его нет, нажмите «Еще»

Выбираем «Группы»

Вам предложат создать группу, назвать ее и задать настройки конфиденциальности. Вы сможете указать, кому будет видны публикации сообщества и его участники или скрыть группу из поиска.

Настройка группы

Из созданной группы отправьте приглашение человеку, которого хотите назначить модератором или администратором страницы.

Отправляем приглашение

Когда пользователь примет приглашение, то появится в окошке, где вы сможете предоставить ему полномочия для ведения страницы.

Назначаем модератором

После чего переходите в Business Manager Facebook, откройте «Настройки компании».

Выбираем «Настройки компании»

Вы автоматически попадете во вкладку «Пользователи» и первый пункт «Люди». Это нам и нужно – здесь вы сможете настроить полномочия каждого участника группы.

Настраиваем права доступа в Facebook

Их можно разделить на шесть основных ролей.

Зачем вам SMM-щик в роли администратора? Функции редактора позволят выполнять работу во всем объеме. Администратор дополнительно может:

Опубликовать страницу и сделать ее видимой для всех пользователей соцсети.

Разрешить или запретить оставлять комментарии на странице, отправлять сообщения, отмечать фото.

Ограничить посещение страницы по возрасту и стране пользователя.

Запретить использование определенных слов и выражений на странице. Например, мат.

Настроить уведомления.

Удалить страницу.

Эти настройки меняются редко и не пригодятся SMM-щику в ежедневной работе.

Из статьи по ссылке вы сможете узнать об особенностях продвижения бренда в Фейсбуке.

Как добавить помощника в Инстаграм

Ваш аккаунт Инстаграм должен быть переведен на бизнес-профиль. Для этого в настройках на странице Инстаграм выберите пункт «Аккаунт», и переключитесь на профессиональный режим.

Затем свяжите страницу с профилем Фейсбук и добавьте редактора. Как это сделать – смотрите в пункте выше.

Редактор сможет работать не только со страницей на Фейсбук, но и со связанным бизнес-аккаунтом Инстаграм через Creator Studio Facebook. В студии можно управлять контентом в Инстаграм и Фейсбуке, просматривать статистику публикаций и анализировать аудиторию.

Теперь по порядку.

В Творческой студии откройте вкладку «Страницы».

Настраиваем страницы

Здесь вы сможете добавить SMM-щика для управления выбранной страницей.

Выбираем человека и его роль

Для перехода в нужный раздел кликните логотип Инстаграм. Он находится сверху страницы.

Переходим в настройки Instagram

Здесь сможете привязать аккаунт Инстаграм, если не побеспокоились об этом заранее.

Связываем аккаунты

И предоставить доступ для работы в Инстаграм SMM-щику со связанной страницы Фейсбук.

Предоставляем права

На этом все – вы справились. Теперь SMM-щик сможет публиковать контент и работать с комментариями, не получив полный контроль над аккаунтом.

О том, что бесит пользователей Инстаграм, у нас в блоге есть эмоциональная статья. О том, как не стоит общаться с онлайн-собеседниками, можете узнать из соответствующего исследования.

Как добавить помощника ВКонтакте

Здесь это сделать быстрее всего. Человек, которого вы хотите назначить одним из руководителей сообщества должен быть подписан на страницу.

Выберите в правом блоке вкладку «Управление».

Настраиваем сообщество ВКонтакте

Теперь – «Участники».

Редактируем участников

Из списка участников выберите нужного человека и кликните «Добавить руководителем».

Назначаем руководителем страницы ВКонтакте

Осталось выбрать полномочия, которые вы хотите предоставить участнику. Наделив SMM-щика любыми правами из перечисленных, вы можете дополнительно разрешить ему заниматься рекламой от имени сообщества – просто отметьте нужный пункт внизу списка.

Списки полномочий

Вот и все.

Кстати, если захотите верифицировать аккаунт, что добавит компании баллов в глазах подписчиков, как это сделать сможете узнать из этой статьи.

В заключение

Ограниченный доступ – это необходимая мера безопасности, которая может сэкономить время и сберечь нервы руководителя. Да и подрядчики могут меняться – лучше подключать внешние аккаунты под конкретные задачи, а не передавать в пользование всю свою страницу.

К тому же, вы можете взять часть задач и на себя и заниматься продвижением самостоятельно, если есть возможность и знания. С помощью цифровых помощников это не займет 24 часа в сутки. Например, наш сервис SMMplanner позволит выкладывать запланированный контент автоматически, а парсер Pepper.Ninja соберет целевую аудиторию в тематических группах.

Автор: Максим Пащенко

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