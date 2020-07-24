Как работать с SMM-щиком так, чтобы у него был доступ только к своему участку работы, а не связка ключей от всех дверей?
Представьте ситуацию.
У вас в доме постоянно много гостей, их становится больше и больше. Гости любят сладкие булочки, которые вы делаете сами. Вы не справляетесь, у вас много других важных дел, и нанимаете кондитера.
Первое время все отлично – булочки пекутся, гости довольны, но однажды кондитер приходит в плохом настроении. Может быть, вы задержали зарплату, и у него сорвалась поездка на море. Или по любой другой причине.
Он ставит горящую свечу на стол, открывает до упора газовые конфорки, и уходит, громко хлопнув дверью.
Как минимум вы останетесь без кухни. Как максимум без дома.
Как вы, наверное, догадались, дом – это сайт или сообщество в социальных сетях, гости – подписчики, кондитер – SMM-щик. Свеча – это нерешенная проблема, а прибывающий газ – недовольство пользователей.
Ленивый SMM-щик на негативные комментарии пользователей смотрит, как на пятно на радуге – подтер и снова все красиво. Но удаленный комментарий, по закону подлости (или Мерфи, как хотите), увидит множество людей. Скриншот разлетится по сети как доказательство недобросовестности бренда. Минус в карму компании.
Примеров тому можно найти немало. Например, фотография, которую опубликовали сотрудники ООО Торговый Дом «Сыры», где они купаются в ванной с молоком. Несмотря на то, что пост удалили практически сразу, фотография успела распространиться по сети, залетела на телевидение и в зарубежную прессу. Компанию закрыли на 40 дней и завели уголовное дело.
Как предоставить сммщику ограниченный доступ к аккаунтам компании? Поговорим в этой статье.
Как предоставить SMM-щику условия для работы, не открывая полный доступ
Чтобы дать возможность SMM-специалисту выполнять свою работу, совсем необязательно передавать ему логин и пароль от своего аккаунта. Например, нужен помощник для ведения YouTube-канала. Получив логин и пароль от профиля Google, работник сможет помимо канала управлять почтой, Гугл Диском, Гугл Фото, Документами – всеми сервисами, привязанными к аккаунту. Далеко не всегда это безопасно: некоторые файлы, фотографии и переписки не предназначены для чужих глаз.
Этот вопрос решить нетрудно: надо добавить администратора и настроить ему права доступа.
Как добавить помощника в YouTube
Можно добавить не только администратора, но и менеджера. Они обладают разными правами доступа к управлению каналом. Google ясно описал их возможности в таблице.
Добавить помощников может только владелец бизнес-аккаунта. Если в настройках канала нет функции «Добавить администратора», значит надо переместить личный профиль на канал бренда.
Но давайте по порядку: представим, что у вас есть зарегистрированный личный аккаунт, но не брендированный.
Для начала зайдите в YouTube. Здесь жмите на значок профиля, в правом верхнем углу, и в выпавшем окне выберите настройки.
Затем кликните «Создать канал».
Вам предложат создать аккаунт бренда.
Теперь надо связать оба канала между собой: личный и компании. Для этого перейдите к расширенным настройкам.
… и свяжите аккаунты.
После этого Google предложит подтвердить номер телефона, который вы указали при регистрации. Вы получите код верификации от Google, который надо ввести в открывшемся окне.
Теперь можете связать личный канал с брендированным.
Теперь в настройках появилась возможность добавить администратора или менеджера канала.
Дальше все просто.
Для справки: добавить можно не более 50 участников управления каналом. Пользователи не будут знать, что каналом управляют разные люди – все действия происходят от имени бренда.
Как добавить помощника в Фейсбуке
В Ленте новостей выберите пункт «Группы».
Вам предложат создать группу, назвать ее и задать настройки конфиденциальности. Вы сможете указать, кому будет видны публикации сообщества и его участники или скрыть группу из поиска.
Из созданной группы отправьте приглашение человеку, которого хотите назначить модератором или администратором страницы.
Когда пользователь примет приглашение, то появится в окошке, где вы сможете предоставить ему полномочия для ведения страницы.
После чего переходите в Business Manager Facebook, откройте «Настройки компании».
Вы автоматически попадете во вкладку «Пользователи» и первый пункт «Люди». Это нам и нужно – здесь вы сможете настроить полномочия каждого участника группы.
Их можно разделить на шесть основных ролей.
Зачем вам SMM-щик в роли администратора? Функции редактора позволят выполнять работу во всем объеме. Администратор дополнительно может:
- Опубликовать страницу и сделать ее видимой для всех пользователей соцсети.
- Разрешить или запретить оставлять комментарии на странице, отправлять сообщения, отмечать фото.
- Ограничить посещение страницы по возрасту и стране пользователя.
- Запретить использование определенных слов и выражений на странице. Например, мат.
- Настроить уведомления.
- Удалить страницу.
Эти настройки меняются редко и не пригодятся SMM-щику в ежедневной работе.
Из статьи по ссылке вы сможете узнать об особенностях продвижения бренда в Фейсбуке.
Как добавить помощника в Инстаграм
Ваш аккаунт Инстаграм должен быть переведен на бизнес-профиль. Для этого в настройках на странице Инстаграм выберите пункт «Аккаунт», и переключитесь на профессиональный режим.
Затем свяжите страницу с профилем Фейсбук и добавьте редактора. Как это сделать – смотрите в пункте выше.
Редактор сможет работать не только со страницей на Фейсбук, но и со связанным бизнес-аккаунтом Инстаграм через Creator Studio Facebook. В студии можно управлять контентом в Инстаграм и Фейсбуке, просматривать статистику публикаций и анализировать аудиторию.
Теперь по порядку.
В Творческой студии откройте вкладку «Страницы».
Здесь вы сможете добавить SMM-щика для управления выбранной страницей.
Для перехода в нужный раздел кликните логотип Инстаграм. Он находится сверху страницы.
Здесь сможете привязать аккаунт Инстаграм, если не побеспокоились об этом заранее.
И предоставить доступ для работы в Инстаграм SMM-щику со связанной страницы Фейсбук.
На этом все – вы справились. Теперь SMM-щик сможет публиковать контент и работать с комментариями, не получив полный контроль над аккаунтом.
О том, что бесит пользователей Инстаграм, у нас в блоге есть эмоциональная статья. О том, как не стоит общаться с онлайн-собеседниками, можете узнать из соответствующего исследования.
Как добавить помощника ВКонтакте
Здесь это сделать быстрее всего. Человек, которого вы хотите назначить одним из руководителей сообщества должен быть подписан на страницу.
Выберите в правом блоке вкладку «Управление».
Теперь – «Участники».
Из списка участников выберите нужного человека и кликните «Добавить руководителем».
Осталось выбрать полномочия, которые вы хотите предоставить участнику. Наделив SMM-щика любыми правами из перечисленных, вы можете дополнительно разрешить ему заниматься рекламой от имени сообщества – просто отметьте нужный пункт внизу списка.
Вот и все.
Кстати, если захотите верифицировать аккаунт, что добавит компании баллов в глазах подписчиков, как это сделать сможете узнать из этой статьи.
В заключение
Ограниченный доступ – это необходимая мера безопасности, которая может сэкономить время и сберечь нервы руководителя. Да и подрядчики могут меняться – лучше подключать внешние аккаунты под конкретные задачи, а не передавать в пользование всю свою страницу.
К тому же, вы можете взять часть задач и на себя и заниматься продвижением самостоятельно, если есть возможность и знания. С помощью цифровых помощников это не займет 24 часа в сутки. Например, наш сервис SMMplanner позволит выкладывать запланированный контент автоматически, а парсер Pepper.Ninja соберет целевую аудиторию в тематических группах.
Автор: Максим ПащенкоСкорее регистрируйтесь в SMMplanner и пробуйте описанное в статье!